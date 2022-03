Treviglio, dalla scuola agli scout: addio a Maria Pia Pennati

Era una carissima concittadina, cristiana convinta, esemplare nell’impegno educativo, riservata, moglie affettuosa totalmente dedita alla famiglia: ha rappresentato una Treviglio sensibile al bene, pronta ad aiutare il prossimo. In queste righe si condensa la vita, lo stile e il servizio di Maria Pia Pennati Bussini, che si è spenta a 80 anni , lasciando profondo cordoglio nella città che la piange dopo averla ammirata in tante iniziative di generosità. Nell’adolescenza aveva fatto parte del gruppo scout di Treviglio, impegnandosi anche nella vita parrocchiale e nell’Azione Cattolica.

Dapprima aveva lavorato come impiegata alla Montecatini di Treviglio e frequentato le scuole serali, fino al diploma di maestra al Collegio degli Angeli. Da insegnante elementare ha operato per 28 anni nelle scuole delle frazioni di Treviglio e in quelle di vari comuni della provincia. A vent’anni era diventata caposcout dei lupetti, esplicando attività educativa e didattica anche fra bimbi e bimbe, sempre con grande disponibilità e nel ricordo del fratello Angelo, scout morto in giovane età. Lasciata la scuola, si era dedicata totalmente alla famiglia, ai due figli e al marito, il cavalier Damiano Bussini, noto personaggio trevigliese, pure scout, seguendolo intensamente e sostenendolo nei suoi numerosi impegni, anche nazionali, dal mondo della cooperazione alle molteplici iniziative in campo sociale ed educativo.