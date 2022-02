«In Cile trasformo materiali di scarto in nuova energia»

«Da bambino custodivo un quaderno dove disegnavo le mie invenzioni, oggetti per migliorare il nostro mondo». La curiosità per il mondo ha vinto la timidezza innata e oggi Maria Carenini, classe 1993, è direttore operativo e socio fondatore di «Matter of Trust Chile», una fondazione che è parte di un progetto globale che sviluppa progetti di riuso di materiale di scarto per donargli nuova vita. Insieme ai suoi compagni d’avventura ha vinto di recente un concorso con Enel Green Power grazie alla proposta di riutilizzare residuo dell’industria farmaceutica per aumentare la produzione d’energia negli impianti solari di Enel nel Nord del Cile.

Originario di Torre de’ Busi, Mattia Carenini, ormai vive lontano da casa fin da giovanissimo. «Sono partito la prima volta quando avevo 20 anni, otto anni fa, per un Erasmus a Oviedo, in Spagna. È stata un’esperienza meravigliosa, i cui ricordi mi accompagnano continuamente. Stavo studiando alla facoltà di Economia y empresa, ed è stato il mio primo viaggio fuori dall’Italia. Ho conosciuto moltissime persone, di nazionalità diverse e diverse culture. Durante questo periodo ho viaggiato tanto in Asturias, conversando con persone con cui ci capivamo a gesti, prima che imparassi lo spagnolo. Ho preso il treno molte volte, con la mia macchina fotografica, scendendo in qualsiasi piccolo paese sulle montagne o sul mare. Sono stati i miei primi progetti fotografici. Un giorno ho preso un aereo per andare a Lanzarote, solo con la mia fotocamera, dormendo in macchina di fronte all’oceano, per conoscermi e raccontarmi. Ed è stato così bello che l’ho ripetuto l’anno dopo a Fuerteventura».