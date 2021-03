Addio a Mario Myallonnier In lutto l’Ordine degli ingegneri

È mancato improvvisamente a 78 anni per un malore Mario Myallonnier, ingegnere strutturista molto conosciuto nella nostra provincia per le numerose opere progettate in 50 anni di attività.

Dopo gli studi e la laurea al Politecnico di Milano, lavora come insegnante e contemporaneamente apre lo studio di ingegneria in via Camozzi, che negli anni cambierà sede, fino all’attuale in via Verdi. Myallonnier negli anni si è specializzato nella realizzazione di parcheggi interrati e nelle relative opere geotecniche, tanto che le sue consulenze erano molto richieste anche fuori dai confini provinciali. A lui si deve l’esecuzione di lavori pubblici importanti, come il parcheggio di piazza della Libertà, la parte strutturale e il parcheggio interrato della Prefettura in via Tasso, numerosi restauri monumentali tra i quali il monastero di Astino, la Cappella Colleoni in Città Alta e moltissimi edifici scolastici sia a Bergamo che in provincia. Una delle ultime opere l’aveva visto impegnato come collaudatore statico nel cantiere del parcheggio alla Fara, ma anche nelle verifiche per i lavori in piazza della Repubblica.