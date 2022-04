Addio a Severo Gonella, una vita spesa per gli artigiani

Uomo colto e schietto, noto imprenditore impegnato nelle battaglie dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, si è spento nella notte tra sabato e domenica il clusonese Severo Gonella, per 37 anni apprezzato e stimato consigliere e dal 2020 componente del consiglio dei probiviri di Confartigianato Imprese Bergamo di cui è stato un pilastro. Aveva 69 anni. Originario delle Fiorine di Clusone, Severo Gonella era molto conosciuto non solo in alta valle ma anche in città per il suo impegno in Confartigianato oltre che per la sua attività.