Affari giù e pochi turisti, un negozio su due chiuso per Ferragosto

C’era una volta, ad agosto, la città chiusa per ferie. Da qualche anno non è più così, anzi: prima della pandemia Bergamo aveva raggiunto punte altissime di attività commerciali aperte anche nelle settimane centrali di agosto. Ora però qualcosa sta nuovamente cambiando, con la tendenza che torna a invertirsi. Nonostante le prolungate chiusure forzate nei mesi dell’emergenza sanitaria, parecchi commercianti hanno deciso di abbassare di nuovo le serrande, soprattutto nelle zone semicentrali della città, nei borghi e nei quartieri. Una contraddizione, dopo che per mesi sono stati costretti a chiudere a causa delle restrizioni dovute ai picchi di contagi? Forse sì, eppure – a conti fatti – per tanti l’estate resta sinonimo di poco lavoro, benché di bergamaschi in città ce ne siano ancora parecchi e anche di turisti ormai se ne vedano un po’ di più, anche se decisamente meno rispetto agli standard degli ultimi anni. Risultato: secondo le stime di Confcommercio e Confesercenti, a chiudere i battenti almeno una settimana a cavallo del Ferragosto saranno tra il 40 e il 60% delle attività commerciali, con alcuni distinguo: in Città Alta e in pieno centro, bar, ristoranti e negozi sono pressoché tutti aperti, mentre in periferia le saracinesche abbassate sono la stragrande maggioranza.