Aggressione al fratello in casa: convalidato l’arresto, resta in carcere

Resterà in carcere il 55enne di un paese dell’Isola bergamasca che la sera di sabato 2 marzo ha aggredito il fratello di 59 anni , picchiandolo anche con una scala a pioli e il manico di una scopa. Il gip Federica Gaudino ha convalidato l’arresto per tentato omicidio dopo l’interrogatorio in cui l’uomo ha negato le accuse, sostenendo di essere lui la vittima dell’aggressione.

«Mio fratello stava fumando uno spinello e io non volevo, così gliel’ho strappato di mano e lui s’è arrabbiato», è il racconto che ha reso al giudice. La madre ultraottantenne sostiene però che il 55enne sia arrivato a casa ubriaco e che abbia reagito violentemente a uno sguardo che il fratello gli aveva rivolto. La donna, non riuscendo a placare la lite, ha chiamato i carabinieri. Nemmeno alla presenza dei militari il 55enne s’è calmato: secondo l‘accusa, avrebbe continuato a infierire sul fratello che era a terra. Quest’ultimo è finito all’ospedale con ematomi cerebrali (30 giorni di prognosi). Il 55enne risulta indagato per maltrattamenti nei confronti della madre e del fratello in un altro procedimento.