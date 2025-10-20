Agguato al bus dei tifosi del Pistoia basket, muore l’autista. Mascio: «Sconcertato, il basket non è questo»

«Sono sconcertato, non ho parole, il basket non è questo». Il presidente della Gruppo Mascio Bergamo, Stefano Mascio, esprime così il proprio cordoglio per la morte dell’autista del bus dei tifosi pistoiese aggredito nella serata di domenica 19 ottobre sulla Rieti-Terni dopo la partita di A2 tra Rieti e Pistoia.

L’assalto dopo il match

È finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti.La partita di A2 giocata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite è finita con l’assalto ad un pullman dei tifosi toscani. Una fitta sassaiola, ha investito il bus e il secondo autista del mezzo, colpito da un mattone, è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo. L’agguato è avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano.

Sotto choc il mondo del basket