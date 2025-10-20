Cronaca
Lunedì 20 Ottobre 2025
Agguato al bus dei tifosi del Pistoia basket, muore l’autista. Mascio: «Sconcertato, il basket non è questo»
L’ASSALTO. La tragedia domenica 19 ottobre nella notte. Il cordoglio del presidente della Mascio Bergamo.
«Sono sconcertato, non ho parole, il basket non è questo». Il presidente della Gruppo Mascio Bergamo, Stefano Mascio, esprime così il proprio cordoglio per la morte dell’autista del bus dei tifosi pistoiese aggredito nella serata di domenica 19 ottobre sulla Rieti-Terni dopo la partita di A2 tra Rieti e Pistoia.
L’assalto dopo il match
È finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti.La partita di A2 giocata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite è finita con l’assalto ad un pullman dei tifosi toscani. Una fitta sassaiola, ha investito il bus e il secondo autista del mezzo, colpito da un mattone, è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo. L’agguato è avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano.
Sotto choc il mondo del basket
Sotto choc il mondo del basket. «Il nostro primo pensiero è per la vittima e per la sua famiglia. Non ci sono parole. Sono incredulo - ribadisce il numero uno della squadra che milita nello stesso campionato di basket -: la violenza non può fare parte del nostro sport. Il basket non è questo, anche stasera nella nostra partita a Livorno abbiamo visto volare una bottiglia in campo. Questo non lo possiamo accettare e faremo sempre la nostra parte per tenere fuori i violenti dal nostro sport».
