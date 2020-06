«Aiutare gli altri era la sua missione» La moglie: nessuno mi riporterà Diego

«Guarda, mamma: l’elicottero di papà». Ogni volta che nel cielo spunta la sagoma gialla dell’elisoccorso, il piccolo Alessio punta il dito verso l’alto, verso papà Diego. Diego Bianco non guidava gli elicotteri. Non l’ha mai fatto. Ne ha inviati migliaia a salvare persone nei quattro angoli della provincia di Bergamo, quello sì. E per questo, per il piccolo Diego, l’elicottero giallo che passa nel cielo è l’elicottero di papà. Nello stesso cielo Alessio, insieme a mamma Maruska, il 18 maggio ha liberato alcuni palloncini per il compleanno del papà. Due mesi prima, il 13 marzo, Diego Bianco, operatore del 118, è morto a causa del coronavirus. Sabato 13 giugno verrà ricordato nella Messa che si terrà nella centrale, all’ospedale Papa Giovanni. A lui sarà intitolata la sala operativa . «Ho accettato perché è giusto, per Diego e per mio figlio - spiega la moglie Maruska, volontaria del soccorso da 25 anni -. Per lui l’importante era aiutare gli altri. Era naturale, normale. La sua missione».

