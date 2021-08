«Aiutateci a sollevare l’elefante», Vigili del fuoco in azione al circo

I Vigili del fuoco di Bergamo sono stati chiamati giovedì 19 agosto in serata dal Circo Rolando Orfei, ad Azzano San Paolo, per un intervento decisamente fuori dal comune: sollevare un’elefantessa di 40 quintali che si era accasciata nel suo recinto a causa di una colica renale.

Andra, questo il nome del pachiderma indiano, 62 anni ben portati ma con qualche acciacco dovuto all’età, una delle attrazioni del circo Orfei che nei giorni scorsi ha messo le tende poco distante da Oriocenter, aveva iniziato a non star bene nel tardo pomeriggio . In serata le sue condizioni sono peggiorate, tanto da rendere necessario l’intervento del veterinario e dei vigili del fuoco. «L’animale andava sollevato – ha spiegato il caposquadra al termine dell’intervento –, restare sdraiato troppo a lungo ne avrebbe compromesso la respirazione, così l’abbiamo imbragato e alzato con l’autogrù». Ma purtroppo Andra non aveva forze a sufficienza per reggersi in piedi. «Così, su indicazione del veterinario, l’abbiamo alzata, girata e adagiata sull’altro fianco. A quel punto l’hanno coperta e messa sotto flebo, e noi siamo rientrati in caserma».