Aiuti per l’Ucraina, il cuore bergamasco: raccolti 1 milione e 200mila euro

Un milione e 200mila euro raccolti, di cui oltre mezzo milione già impegnato per il sostegno delle attività di accoglienza e d’integrazione dei profughi ucraini sul territorio della nostra provincia, con una particolare attenzione ai più piccoli, ma senza dimenticare le iniziative di soccorso in atto ai confini con l’Ucraina. Dalle strutture di accoglienza messe a disposizione dalle comunità parrocchiali e dai privati, ai progetti di alfabetizzazione, passando per l’integrazione scolastica, le iniziative di ricreazione e, presto, quelle estive: così è già stato impegnato il 44% delle risorse raccolte in due mesi dalla sottoscrizione «Un aiuto per l’Ucraina» promossa dalla Caritas Diocesana insieme a L’Eco di Bergamo e alla Fondazione della Comunità Bergamasca. Una raccolta costruita mattone dopo mattone con migliaia di donazioni, frutto della generosità dei bergamaschi, e che ha saputo replicare l’impegno profuso durante l’emergenza sanitaria di due anni fa, coinvolgendo tante istituzioni locali, che con il loro sostegno hanno contribuito a dare una spinta considerevole alla raccolta.