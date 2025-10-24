Burger button
Cronaca
Venerdì 24 Ottobre 2025

Al professor Garattini il premio De Sanctis: «Il Paese ha bisogno di molta più ricerca»

LA CERIMONIA A ROMA. Il fondatore dell’Istituto Negri: «Abbiamo grandi difficoltà rispetto all’estero e troppa burocrazia. Dobbiamo trattenere i giovani, perché perdiamo i migliori».

Michela di Carlo
Michela di Carlo

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il professor Silvio Garattini mentre ritira il «Premio De Sanctis per la Ricerca» alla «Sapienza» di Roma
Il professor Silvio Garattini mentre ritira il «Premio De Sanctis per la Ricerca» alla «Sapienza» di Roma
(Foto di ansa)

Roma

Un riconoscimento all’eccellenza scientifica che si traduce in cura, speranza e futuro. È la prima edizione del Premio De Sanctis per la Ricerca, promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il ministero dell’Università e della Ricerca e intitolato a Giovanni Scambia, ginecologo oncologo del Policlinico Gemelli scomparso lo scorso febbraio. La cerimonia si è svolta giovedì 23 ottobre alla Sapienza Università di Roma, alla presenza, tra gli altri, della rettrice Antonella Polimeni e del presidente del Premio, Gianni Letta. Tra le eccellenze, Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, insignito per la carriera. «Speriamo che premi come questo aiutino a far capire che il Paese ha bisogno di molta più ricerca - ha dichiarato Garattini -. Abbiamo grandi difficoltà rispetto all’estero e troppa burocrazia. Dobbiamo trattenere i giovani, perché perdiamo i migliori».

«Speriamo che premi come questo aiutino a far capire che il Paese ha bisogno di molta più ricerca - ha dichiarato Garattini -. Abbiamo grandi difficoltà rispetto all’estero e troppa burocrazia. Dobbiamo trattenere i giovani, perché perdiamo i migliori».

Un riconoscimento anche per Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per aver difeso il rigore scientifico e la divulgazione accessibile. «Ho fatto del mio meglio per comunicare fiducia nella scienza. In un momento in cui la scienza ottiene grandissime vittorie, come sconfiggere una pandemia o sta cominciando a sconfiggere i tumori - ha sottolineato -, assistiamo paradossalmente a un sentimento di diffidenza verso quello che è il patrimonio più importante dell’umanità».

Tra gli altri premiati, Maria Leptin, presidente del Consiglio Europeo della Ricerca, per la promozione di una ricerca libera e interdisciplinare; Domenica Lorusso, ordinario di Ostetricia e Ginecologia di Humanitas University, per la ricerca clinica oncologica; Maurizio D’Incalci di Humanitas University per la farmacologia molecolare; il Pta Lab-Team Università di Bologna Fabit per l’eccellenza nella ricerca peptidica; e Giovanna Lattanzi del Cnr per il contributo alla genetica molecolare e alle malattie rare.

Il premio per il biologo Sammy Basso

Un premio alla memoria è stato infine dedicato al biologo Sammy Basso, per il suo messaggio universale di forza e amore per la scienza. «Ha dedicato tutto alla ricerca, fino all’ultimo giorno - hanno ricordato i genitori ritirando il premio -. Per Sammy non è mai stato semplice tutto quello che ha fatto, ma l’ha fatto veramente con il cuore e pensando veramente agli altri. Speriamo che il suo esempio spinga tanti ragazzi a credere nella scienza, a continuare a lottare e portare avanti quello che si sono prefissati nella loro vita».

Impegnata in missione umanitaria a Gaza, per dare a studenti e ricercatori palestinesi una prospettiva di vita, un futuro di libertà e di dignità negli atenei e laboratori italiani, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha inviato un messaggio di vicinanza: «Oggi - si legge nel messaggio - non celebriamo solo la scienza, ma il coraggio, la dedizione e l’umanità di chi ogni giorno sceglie di mettere la conoscenza al servizio della vita. La ricerca è una forma di pace, perché costruisce futuro e restituisce speranza. In questi giorni difficili, mentre continuo la mia missione in Medio Oriente per portare aiuto e accoglienza a studenti e ricercatori palestinesi, sento ancora più forte il valore di questo premio: un riconoscimento alla ricerca che unisce, che cura, che costruisce ponti tra persone e Paesi. A tutti i premiati va la mia gratitudine: siete la prova vivente che la scienza, quando è libera e sostenuta, può diventare la più alta forma di umanità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

italia
Milano
Roma
Scienza, Tecnologia
Ricerca
Salute
Medicina
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Silvio Garattini
Giovanni Scambia
Roberto Burioni
Maria Leptin
Domenica Lorusso
Fondazione De Sanctis
Ministero dell’Università e della Ricerca
Sapienza Università di Roma
Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano