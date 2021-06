Alla Fara movida fuori controllo: risse e assembramenti nel primo weekend senza coprifuoco

Molti gruppetti di ragazzini assembrati a bere alcolici, una ventina intenti, non si capisce bene per quale motivo, a inseguire un coetaneo, altri due giovani che litigano arrivando quasi alle mani e molti in evidente stato di alterazione alcolica. La fotografia del campo della Fara alla mezzanotte e mezza di sabato 19 giugno è la dimostrazione plastica di un fenomeno che ha preso piede in queste settimane, anche nella nostra provincia: una movida post lockdown decisamente sopra le righe, al punto da sconfinare in episodi di gruppo che qualcuno ha bollato come baby gang, ma che al di là della definizione si traduce il più delle volte in violazione delle regole o reati. Dalle risse alle aggressioni fino ai danneggiamenti.

A parte la zona Fara in generale agli estivi tanta gente con voglia di divertirsi senza eccessi

(Foto by Colleoni)