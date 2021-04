Allarme per i minori ricattati via web: indaga la Polizia postale

Per il 169° anniversario cerimonia in forma ristretta nella mattinata di sabato 10 aprile. Cresce il fenomeno del «revenge porn», vittime ragazzi tra i 10 e i 13 anni adescati on line.

L’effetto della pandemia nella nostra provincia ha avuto riflessi positivi almeno su una cosa, il numero dei reati. Secondo i dati resi noti in occasione della festa della Polizia, che oggi (sabato 10 aprile) celebra il 169° anniversario, e che riguardano il periodo 11 aprile 2020-3 aprile 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sono calati, e di molto, i furti e le rapine. I primi in città sono passati da 3.827 a 2.273, in provincia da 17.450 a 7.120, un dato record di 11.884 furti in meno. Le rapine in provincia sono passate da 349 a 185 mentre in città sono aumentate di poco, da 92 a 100. Sostanzialmente stabili le truffe, da 583 a 628 in città e da 3.081 a 2.925 in provincia.

I reati informatici