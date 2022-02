Almè piange Delia, prof col sorriso: «Ora una stella brillerà per te»

Comunità in lutto per la scomparsa dell’insegnante Delia Micheletti. Due sue ex alunne le hanno intitolato un astro. Lunedì veglia e funerali.

La comunità di Almè è in lutto per la scomparsa di Delia Micheletti, molto conosciuta per la sua attività nel mondo della scuola, dell’associazionismo e del volontariato. La professoressa è mancata venerdì pomeriggio a soli 52 anni, a causa di una lunga malattia, lasciando un grande vuoto nei suoi familiari, negli studenti e in tutti coloro che la conoscevano e ne apprezzavano le doti umane e professionali. Delia Micheletti insegnava matematica e scienze alle medie dell’Istituto comprensivo Luigi Angelini di Almenno San Bartolomeo. La sua morte prematura ha commosso tutto il plesso scolastico, dalla dirigenza ai colleghi professori, dal personale Ata agli studenti, che la ricordano come un’ottima insegnante e una collega indimenticabile. Prima di essere assegnata ad Almenno San Bartolomeo, aveva lavorato a Mapello e prima ancora a Sant’Omobono Terme. La chiesa vicina alla parrocchiale di Almè, oltre ai familiari, accoglie una folla di amici, studenti, colleghi e persone comuni che vogliono salutare Delia. Intorno alla bara mazzi e corone di fiori, deposte con le lacrime agli occhi in ricordo di una persona che ha lasciato il segno.

«Abbiamo ricevuto la visita di moltissimi genitori e alunni che piangevano la loro professoressa – dice commossa la sorella Simonetta –. Mi hanno raccontato che è stata in grado di insegnare matematica con una passione unica. Delia non si è mai limitata a spiegare le sue materie, ma teneva molto anche all’aspetto educativo, di conseguenza motivava i suoi alunni perché ricercassero il sapere». La vocazione per l’insegnamento nacque sin da ragazza, quando Delia Micheletti era impegnata come animatrice in parrocchia, mentre negli anni Novanta venne nominata responsabile diocesana dell’Azione Cattolica e si dedicò molto all’educazione degli adolescenti. Nei primi anni Duemila trascorse un mese dalle Suore Poverelle in Malawi e da allora è rimasto un legame forte con alcuni amici di Vicenza per aiutare un gruppo di disabili.