Antegnate, in auto con 120 mila euro e tre chili di cocaina: arrestato

Un corriere della droga è stato tratto in arresto dalla Squadra mobile di Brescia ad Antegnate, dov’è stato fermato con oltre tre chili di cocaina e ben 122 mila euro in contanti sulla sua auto. L’episodio nel pomeriggio di martedì. La Mobile bresciana, in zona per un’attività antidroga, ha intercettato una Volkswagen Touran guidata da un marocchino che viaggiava a velocità elevata. Da un primo controllo non sono emerse anomalie, ma i poliziotti si sono insospettiti dal comportamento nervoso dell’automobilista, che è stato così portato in questura a Brescia, dove una perquisizione dell’auto ha fatto emergere dei doppi fondi ricavati sotto i sedili anteriori, chiusi grazie a un ingegnoso meccanismo elettronico azionabile con un magnete, attivabile tramite un sistema idraulico di sollevamento.