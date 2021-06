Assegno unico per famiglie, da oggi al via le richieste

Un sostegno al reddito temporaneo per le famiglie in attesa dell’assegno unico che entrerà a regime nel 2022. Sarà dedicato alle famiglie di autonomi e disoccupati e le domande potranno essere inoltrate all’Inps da oggi 1° luglio.

Nel dettaglio, l’assegno temporaneo o assegno ponte, sarà erogato ai nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare (Anf) con figli minori di 18 anni inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. Tra i requisiti: avere residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, e un Isee in corso di validità. L’importo dell’assegno infatti sarà calcolato in relazione al crescere dell’indicatore della situazione economica equivalente: l’importo sarà pieno per Isee fino a 7.000 euro mentre non sarà possibile ottenerlo per chi supera i 50 mila euro. Si va da 167,5 euro per nuclei con uno e due figli, a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi. Gli importi, nel caso di presenza di figli disabili, sono invece aumentati di 50 euro.