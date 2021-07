Ats, il report settimanale Comune per Comune: scendono a 155 i paesi Covid free in Bergamasca

Torna a crescere la curva epidemica in provincia di Bergamo nella settimana dal 20 al 27 luglio. Lo confermano l’analisi dei dati Ats a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini del Servizio epidemiologico aziendale. L’aumento dei nuovi casi è pari a 88 (48 la settimana precedente) per mille abitanti. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti scende a 155 (74% dei comuni) contro i 188 (77% dei comuni) della scorsa settimana, i 205 (84%) di due settimane fa e i 210 (86% dei comuni) di tre e quattro settimane fa. La variante Delta è tracciabile nella nostra provincia intorno al 50% delle genotipizzazioni sui casi positivi.

SCARICA IN FONDO ALL’ARTICOLO IL REPORT COMPLETO