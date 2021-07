Attacco alle idroambulanze del Sebino: caccia agli autori. L’appello: «Aiutateci a ricomprarle»

Attacco alle idroambulanze di stanza al porto pubblico Ponecla di Predore, mezzi del servizio di soccorso in acqua svolto dal 1997 dai volontari dell’Opsa Bergamo (Operatori polivalenti salvataggio in acqua) della Croce Rossa.

Nella notte tra domenica e lunedì 5 luglio, qualcuno ha inferto tagli netti sotto la chiglia dei due grandi gommoni ormeggiati al porto nello specchio d’acqua antistante la banchina di terra vicino al ristorante «La Marinetta», area in concessione al Comune . Ma mentre un’imbarcazione, pur avendo parecchi tagli, è rimasta a galla, l’altra invece ha imbarcato acqua ed è scesa verso il fondo non molto alto in quel punto.