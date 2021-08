Camper finisce fuori strada a Camerata Cornello: muore un 73enne, grave la moglie - Foto

Una fatalità, un terribile incidente. Tutto è avvenuto in pochi secondi, alle 15.30 a Voltola Sopra, frazione di Camera Cornello. Il camper con a bordo due persone di nazionalità francese è finito fuori strada, ribaltandosi.

A bordo una coppia, moglie e marito: l’uomo, di 73anni, era sceso dal camper per salutare un residente della zona. Non si è accorto però che il mezzo era in movimento con a bordo la moglie e ha quindi tentato di fermarlo salendoci sopra, ma il camper è rotolato nella valletta che costeggia la strada per una trentina di metri circa. Ferita gravemente la donna di 77 anni, l’uomo è deceduto a causa dei traumi riportati.