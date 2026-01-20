Autostrada A4, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio chiude il casello di Ponte Oglio

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di venerdì 23 alle 5 di sabato 24 gennaio sarà chiuso il casello di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Palazzolo o di Grumello.