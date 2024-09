Autostrada, modifiche alla viabilità in zona Verona est - Video

Prosegue l’impegno di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova del Gruppo A4 Holding nel gestire le interferenze alla viabilità autostradale generate dalla costruzione della Nuova Linea Ferroviaria ad Alta Velocità per il lotto lombardo-veneto, che si inserisce nel Corridoio Mediterraneo della rete transeuropea di trasporto ferroviario e che, come noto, intende contribuire significativamente allo sviluppo economico e logistico del Paese, facilitando gli spostamenti e migliorando l’efficienza del trasporto merci.

Gruppo A4 Holding, da giovedì 26 settembre iniziano i lavori per le deviazioni di carreggiata a Verona Est.

Per consentire le lavorazioni necessarie alla costruzione di una galleria ferroviaria del Lotto Verona – Vicenza della Nuova Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino – Venezia, a partire dal 26 settembre, è stata pianificata la deviazione temporanea di entrambe le carreggiate dell’autostrada A4 in corrispondenza di Verona Est.

Gli interventi

Dal 26 al 29 settembre, per l’attivazione della deviata Est, in direzione Venezia, sono previsti i seguenti interventi:

- in carreggiata est, direzione Venezia, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia (dal km 290+000 al km 291+200) nelle notti di giovedì 26 e venerdì 27 settembre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo e sabato 28 settembre dalle ore 21 alle ore 8 del giorno successivo;

- in carreggiata ovest, direzione Milano, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia (dal km 291+200 al km 290+000) nelle notti di venerdì 27 settembre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo e sabato 28 settembre dalle ore 21 alle ore 8 del giorno successivo.

Alla riapertura, alle ore 8 di domenica 29 settembre 2024, in carreggiata Est, tutte le corsie saranno percorribili sul nuovo tracciato deviato.

Dal 4 al 6 ottobre, per l’attivazione della deviata Ovest, in direzione Milano, sono previsti i seguenti interventi:

- in carreggiata ovest, direzione Milano, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia (dal km 291+200 al km 290+000) nella notte di venerdì 4 ottobre dalle ore 21.00 alle ore 6:00 del giorno successivo. Contemporaneamente verrà chiuso lo svincolo di entrata per Milano del casello di Verona Est;

- Nella notte successiva, sabato 5 ottobre, dalle ore 22:00 fino alle 4:00 di domenica 6 ottobre, sarà necessaria la chiusura del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di uscita e lo svincolo di entrata del casello di Verona Est. I viaggiatori provenienti da Venezia e diretti a Milano saranno obbligati a uscire e rientrare in autostrada al casello di Verona Est per proseguire il loro viaggio.

Per consentire le lavorazioni necessarie alla costruzione di una galleria ferroviaria del Lotto Verona – Vicenza della Nuova Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino – Venezia, a partire dal 26 settembre, è stata pianificata la deviazione temporanea di entrambe le carreggiate dell’autostrada A4 in corrispondenza di Verona Est Alla riapertura, alle ore 4 di domenica 6 ottobre, in carreggiata Ovest, tutte le corsie saranno percorribili sul nuovo tracciato deviato. La deviazione di entrambe le carreggiate, che garantisce le tre corsie per senso di marcia, proseguirà fino all’inizio del 2025 e fino a quando Iricav Due non avrà completato i lavori necessari.

La nuova configurazione delle carreggiate richiederà particolare attenzione alla guida, comportando la riduzione della velocità da parte dei viaggiatori per poter garantire la massima sicurezza e fluidità veicolare.

