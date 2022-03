Avis, oltre 63 mila donazioni nel 2021. «Sforzo straordinario, ma non abbassiamo la guardia»

L’emergenza sanitaria pare sotto controllo, ma Avis provinciale Bergamo opta per la cautela e anche la 76a assemblea, per il terzo anno consecutivo, si tiene con un mix tra presenze e collegamenti a distanza. Dalle 14 sedi di diverse aree della provincia, circa 500 delegati (in rappresentanza di 35.926 avisini) si sono video collegati con il centro del Monterosso dove era presente l’Ufficio di presidenza con il presidente Artemio Trapattoni, i vicepresidenti Italo Accardi (vicario) e Gaudenzio Previtali, il tesoriere, Oscar Bianchi, il segretario, Pierluigi Plebani, Giuliana Moioli, e il direttore Giorgio Concina.

Artemio Trapattoni

(Foto di Gian Vittorio Frau)

«Nel 2021 la raccolta provinciale su donatori Avis – ha sottolineato il presidente, Artemio Trapattoni - ha fatto registrare 63.579 donazioni contro le 59.499 dell’anno precedente, con un aumento pertanto di ben 4.080 unità, aumento che ha di fatto riportato la raccolta provinciale pressoché ai medesimi livelli pre-Covid del 2019. La crescita donazionale ha riguardato sia il sangue, per 3.437 unità, che il plasma per 643 unità. Questi risultati lasciano ben sperare e testimoniano l’ottima risposta che l’Associazione ha saputo dare in un periodo così difficile, grazie all’importante sforzo prodotto dalle 157 Avis Comunali e alla ritrovata serenità dei donatori che, superata una prima fase di incertezza e sconcerto per quello che stava avvenendo, hanno ripreso l’attività donazionale a pieno ritmo, consapevoli del loro ruolo importante a supporto della comunità».