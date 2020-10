Avrebbe compiuto 11 anni tra pochi giorni Il dolore del papà per il suo Gerfi

Gerfi Mihai, di origine romena, che abitava nel Pavese, è morto in seguito a uno scontro sulla 42, tra Treviglio e Arcene. L’auto sulla quale viaggiava insieme alla mamma si è scontrata con una vettura che procedeva in senso opposto.

Il ragazzino è stato trovato dai soccorritori all’interno dell’abitacolo, con la schiena sulla gambe di mamma Mihaela, quasi a cercare con lei l’ultimo contatto. Un dramma del quale forse la donna trentenne non si è resa immediatamente conto, pur rimando sempre cosciente durante le operazioni di soccorso: che il suo Gerfi non c’era più, l’ha saputo solo in serata, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stata ricoverata per diversi traumi.