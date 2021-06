Baita in fiamme a Valtorta: è morta la 52enne di San Pellegrino

È morta ieri mattina (lunedì 21 giugno), al Centro ustioni di Verona, Elena Capellari, 52 anni, la donna che era rimasta gravemente ustionata nell’incendio della sua baita, ai Piani alti di Valtorta, lo scorso 13 giugno.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e i medici fin da subito avevano lasciato poche speranze . Ieri il decesso. Elena Capellari era nata a Bologna e fino a una quindicina di anni fa era stata impiegata nell’azienda di famiglia, nel Modenese. Poi il trasferimento a San Pellegrino e il matrimonio con Alfredo Regazzoni di Valtorta. Nella cittadina termale aveva quindi trascorsi gli ultimi anni, e quella baita in alta Valle Brembana era per lei il «rifugio» dove trascorrere qualche ore di tranquillità e pace . Una casa purtroppo trasformatasi in un inferno in quella sera del 13 giugno scorso, due domeniche fa. Anche a distanza di una settimana difficile capire cosa possa avere innescato il rogo, anche se l’ipotesi più plausibile è che la donna si sia addormentata sul letto con la sigaretta ancora accesa.