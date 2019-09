Bariste di giorno, pusher di notte Arrestate due ragazze di 21 anni

Avevano trasformato il loro appartamento in un supermercato della droga e avevano potenziato i loro servizi offrendo una sorta di «spesa on line». Due ventunenni, di Costa Volpino e di Sovere, ma da alcuni mesi domiciliate a Darfo Boario Terme, sono state arrestate perché spacciavano sostanze stupefacenti ricevendo via whatsapp gli ordini dei loro clienti che passavano poi dalla loro abitazione a ritirare le dosi già pronte per essere consumate. Il bazar dello spaccio era aperto giorno e notte. Proprio l’andirivieni di gente a tutte le ore ha insospettito i vicini che hanno segnalato il fatto ai carabinieri: da qui è partita l’indagine.