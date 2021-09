Bergamo, accolti i primi 27 profughi afghani: sono cinque famiglie con bambini

Sono arrivate martedì in tarda serata le prime cinque famiglie provenienti dall’Afghanistan; cinque nuclei per un totale di 27 persone tra adulti e bambini che hanno trovato ospitalità negli appartamenti messi a disposizioni da Caritas Diocesana. La distribuzione ha coinvolto tutto il territorio, dalla città (parrocchia di Sant’ Anna) all’Isola (Ambivere), dalla Valle Seriana (Comenduno di Albino) all’hinterland (Curno), alla Bassa (Lurano). In queste località sono state accompagnate le famiglie dopo essere giunte nel centro all’aeroporto militare di Bresso.

Ad attendere la famiglia in Borgo Palazzo anche don Roberto Trussardi, direttore di Caritas: «Le famiglie sono state accolte negli appartamenti utilizzati per l’accoglienza diffusa, in cui erano già inseriti richiedenti asilo. Ovviamente in questa situazione di emergenza le famiglie, in cui ci sono bambini anche piccoli, hanno la precedenza».