Bergamo centro: «Non solo via XX Settembre, più “vasche” per il passeggio»

Parla di un «centro allargato» , l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla . Dove alle «vasche» in via XX Settembre si affianchino quelle lungo via Tiraboschi e via Zambonate , tra una pausa caffè (o gelato) e lo shopping. Non a caso partirà a breve il nuovo lotto di lavori in via Tiraboschi .

Marco Brembilla, assessore ai Lavori pubblici