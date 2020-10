Bergamo, dopo sette mesi di stop riaprono le piscine coperte Italcementi

Martedì 13 ottobre i cancelli del centro sportivo di via Statuto torneranno ad aprirsi per permettere a società e singoli utenti di tornare in acqua. Un avvio di stagione invernale quanto mai atteso, con numerosi frequentatori abituali della piscina che nelle scorse settimane avevano sollecitato la riapertura dell’Italcementi, chiusa dallo scorso 8 marzo a seguito della pandemia Covid-19 e aperta in estate solo per permettere l’accesso agli spazi esterni.

Con la fine della stagione estiva ci si aspettava il via libera all’accesso degli impianti indoor già a partire dal mese scorso, ma le operazioni legate al rispetto delle procedure anti-Covid hanno comportato un ritardo. Colpa della complessità di una struttura ormai obsoleta, per la quale non a caso da diverso tempo si ipotizza un restyling radicale: a rallentare il tutto, in particolare, sono state le operazioni per le sanificazioni dell’impianto di riscaldamento ad aria, da eseguire senza la contemporanea presenza di vapori di cloro. Conclusa questa fase, in queste ore si sta ultimando il riempimento della piscina, prima della riapertura con orari legati alla frequente necessità di igienizzazione dell’impianto: spazio quindi al nuoto libero dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 7-9, 9,30-11,30 e 12-14,30, con a disposizione tutte e otto le corsie.