Bergamo, nell’anno del Covid-19 crescono le percosse e truffe online

La notizia positiva è che Bergamo e la sua provincia «guadagnano» 20 posizioni sul fronte della sicurezza, passando dalla 46 a alla 66 a in un anno: e nella classifica stilata annualmente dal «Sole 24 ore» sull’indice della criminalità in Italia, più si è in fondo e meglio è. La notizia negativa è che anche nell’anno del Covid-19 (perché i dati sono riferiti al 2020) che, com’è noto, ha gravato pesantemente soprattutto sulla Bergamasca, alcuni reati hanno tenuto anche nella nostra città e provincia così duramente colpita dalla pandemia.

Quali? Spulciando i numeri elaborati dal Sole sulla base dei dati delle denunce raccolte dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale (e dunque confluite al ministero dell’Interno da tutte le forze dell’ordine), emerge che nella Bergamasca hanno «tenuto» i reati avvenuti tra le mura domestiche. In primis le percosse: nella classifica delle denunce per questo reato la Bergamasca si piazza all’11° posto, con ben 334 denunce e un’incidenza (che è il dato che determina la posizione nelle varie classifiche) pari a 29,9 casi ogni centomila abitanti. E 334 denunce per percosse sono tante: basti pensare che Bologna, che si piazza al secondo posto (al primo c’è Imperia, con solo 127 denunce ma un’incidenza pari a 59,4), le denunce sono state 404. E a Milano 945, a Roma 730 e a Bari 222. Un dato che conferma anche quanto i centri antiviolenza denunciano dall’inizio della pandemia: un aumento dei reati subiti dalle donne tra le mura domestiche. E le lesioni sono tra questi.