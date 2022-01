Bergamo, Piazza Dante: si posa la pavimentazione, poi sarà la volta di alberi e fontana

«Piazza Dante minuto per minuto», l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini riusa il titolo famoso a indicare l’attenzione sul quadrilatero del centro che si sta ricomponendo. È infatti iniziata la posa della pavimentazione sui 4mila metri quadri dell’area, oggetto di un recupero da 1,4 milioni di euro, compreso il nuovo arredo.

Pietra e porfido sostituiranno l’asfalto, già rimosso per gli scavi e ormai solo un lontano ricordo. Pian piano torneranno al loro posto anche nuovi alberi e la fontana del Tritone restaurata, per ridare il colpo d’occhio completo. «Sopra» il Comune è all’opera per riconsegnare alla città lo spazio tra Procura e Sentierone entro maggio, «sotto» ci stanno pensando i privati a sistemare l’ex Diurno, che dovrebbe essere pronto per l’estate.