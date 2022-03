Bergamo, via alla campagna contro la zanzara tigre: obblighi e consigli per i cittadini

Il Comune di Bergamo inizierà anche quest’anno a partire da aprile ad attivare diverse azioni di contrasto e prevenzione dell’infestazione da zanzara tigre in città. Tante azioni diverse, con qualche obbligo per cittadini e amministratori dei condomini, in modo da ridurre il diffondersi di questi fastidiosi insetti in città. Torna - dopo la sospensione per l’emergenza covid19 - la distribuzione, alla piattaforma ecologica di via Goltara, delle pastiglie anti-larvali gratuite ai cittadini di Bergamo.