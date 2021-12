Bettoni: «Incidenti sul lavoro, il governo liberi i fondi per la prevenzione e le vittime»

C’è da invertire un trend: la sfida è quella di ribaltare il principio per cui con la ripresa delle attività produttive, aumentano inesorabilmente anche gli incidenti sul lavoro. I numeri diffusi nei giorni scorsi dall’Inail parlano chiaro: al netto dei casi Covid, le denunce quest’anno in provincia di Bergamo sono in aumento del 27%, addirittura del 175% gli incidenti mortali. «Si deve puntare molto sulla sensibilizzazione e sul rispetto delle norme – dice il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni –, ma serve la collaborazione di più persone».

Presidente Bettoni, è davvero inevitabile che ad ogni ripartenza tornino a salire anche gli infortuni?