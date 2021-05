Bilancio Covid in Lombardia: niente effetto riaperture, incidenza da zona bianca - I dati

Il «rischio ragionato», un mese dopo, ha dalla propria parte la ragione dei numeri. Il 26 aprile, in un impasto di incognite, fiducia e timori, l’Italia ripartiva. Cioè riapriva. Tinta di giallo, anche Bergamo – come tutta la Lombardia – ritrovava una sorta di normalità temperata dalla convivenza col virus: bar e ristoranti di nuovo pronti ad accogliere i clienti sino alle 22 ma solo all’esterno, una maggior libertà di circolazione, le visite ad amici e parenti con vincoli piuttosto flebili. Il contraccolpo che si temeva non c’è stato, la bussola dei numeri indica che la strada intrapresa non ha finora incrociato rimbalzi: il 26 aprile l’incidenza del contagio in Bergamasca evidenziava 108 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti e mercoledì, 26 maggio, un mese più in là, è scesa a 40, cioè s’è ridotta del 63%; i ricoverati, 336 il 26 aprile, mercoledì erano invece 144 (una quota discreta, soprattutto nelle terapie intensive, proveniente da fuori provincia), con una contrazione del 57%.

Una tendenza analoga si avverte a livello regionale: l’incidenza lombarda è passata dal valore 138 del 26 aprile al valore 48 di mercoledì, -65%; i ricoverati totali (la somma tra terapie intensive e reparti Covid ordinari) sono diminuiti dai 4.425 del 26 aprile ai 1.642 di mercoledì, -63%. E come se gli indici epidemiologici avessero sfumature di cabala, proprio mercoledì, un mese dopo che il rischio ragionato s’è sperimentato, la Lombardia ha potuto festeggiare un traguardo simbolico ma con potenziali esiti concreti: è entrata in valori da zona bianca.