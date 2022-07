Bimba morta di stenti, nessun accertamento sul biberon. La difesa chiede l’incidente probatorio

Si terranno con la formula dell’incidente probatorio gli accertamenti che la Procura di Milano ha disposto sul biberon e sul resto del materiale sequestrato nell’ambito delle indagini sul decesso della piccola Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni dalla madre, Alessia Pifferi, ora in carcere. I difensori della donna, Solange Marchignoli e Luca D’Auria, hanno infatti promosso riserva di incidente probatorio.