Bollette, rincari in vista Stangata su luce e gas

La stangata si sentirà, anche a Bergamo. L’impennata delle tariffe di gas (+11,4%) ed elettricità (+15,6%) per il quarto trimestre di quest’anno, cioè per l’autunno e l’incipit d’inverno, accende le repliche delle associazioni dei consumatori.

«I soliti aumenti autunnali. Pur riconoscendo che nei mesi del lockdown si era registrato un calo delle tariffe, ora questa stangata sicuramente inciderà sulle famiglie. Considerate le difficoltà economiche e sociali conseguenti all’epidemia, non è certo una bella notizia – sottolinea Mina Busi, presidente di Adiconsum –. Per una famiglia tipo significa spendere su base annua, dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, nell’ ipotesi di prezzi costanti, 75 euro in più per la luce e 100 euro in più per il gas. Riteniamo che non sia più rinviabile la riforma delle tariffe, come più volte auspicato: è una soluzione necessaria per dare certezze di spesa e di costi ai cittadini e per salvaguardare le fasce più deboli della popolazione».