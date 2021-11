Boltiere, a soli 20 anni Giorgia apre un bar durante la pandemia

Bisogna avere tanta determinazione per aprire un’attività commerciale in un momento di grande difficoltà economica e sociale come quello attuale. Giorgia Zapperi è una ragazza di vent’anni che abita a Boltiere e recentemente ha aperto un locale, il «Baretto 2.0», che si trova in vicolo Zenoni. Tutto sommato ha avuto un bel coraggio a rilevare un’attività in questo periodo ancora di pandemia. Lei, durante il lockdown e anche subito dopo, ha lavorato sodo per poter portare a termine il suo obiettivo, il suo sogno: aprire e gestire un bar tutto suo. È interessante, però, sentire il racconto di Giorgia, dal quale emerge la caparbietà e la volontà di una ragazza ventenne, stante la situazione pandemica, di creare una propria attività. «Vengo da una famiglia che ha lavorato ed è impegnata tuttora nel settore della ristorazione. Mio papà Ezio e mio fratello Mirko gestiscono il locale “Baretto” a Sotto il Monte Giovanni XXIII e l’altro fratello, Andrea, fa lo chef in Spagna. Ritengo però utile chiarire che questa è stata una scelta mia – afferma Giorgia –. Ho fatto la scuola di pasticceria e svolto stage in diverse pasticcerie, però ho sempre desiderato fare la barista e proprio nel periodo di piena pandemia ho maturato questa scelta e mi sono data da fare cercando il locale e studiando un po’ le tecniche della ristorazione».

Ha avuto un valido e prezioso aiuto dall’Ascom-Fipe di Bergamo, prosegue la ventenne, «tanti consigli sono arrivati dalla famiglia, in special modo da Mirko, che mi segue con attenzione e che magari corregge qualche mio errore. Un po’ di lavoro per il rifacimento dei locali e un mese fa sono partita verso l’avventura. Così ho aperto il mio locale».