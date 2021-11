Bonate Sopra: Leonardo ha fretta, il nonno si improvvisa «levatrice»

Francesco Altieri, soccorritore Cri ha aiutato la figlianel parto in casa: tutti in salute. «Una serata difficile ma bellissima».

Divenire alla luce in un ospedale non ne voleva sapere. Forse per la serata umida, per via dei clamori della partita dell’Atlanta, Leonardo ha preferito nascere in casa. Finendo tra le braccia di una «levatrice» speciale, il nonno Francesco Altieri.

Adesso il piccolo Leonardo e la mamma Ilaria, che stanno bene, sono ricoverati nel reparto di ostetricia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.