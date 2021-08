Borgo Santa Caterina, apre la Porta della Speranza. E il 18 processione col vescovo

Un concerto darà il via, lunedì sera 9 agosto nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina, alle celebrazioni per il 419° anniversario dell’Apparizione, che si snoderanno nel segno della speranza dopo la pandemia.