Borgo Santa Caterina, via la corsia dei bus. Arriva la ciclabile, parcheggi salvi

Nessun parcheggio blu sarà cancellato e nessuna Ztl h24 sarà istituita in Borgo Santa Caterina. E per cercare di accontentare tutti (residenti, commercianti e gestori di bar-ristoranti), soltanto uno dei due marciapiedi sarà allargato, sul lato della chiesa parrocchiale, lasciando margine per una corsia ciclabile, sul modello di via Tasso. Il capitolo bus è da definire, ma nonostante l’eliminazione della corsia preferenziale (quella è ormai certa), qualche fermata in direzione via Corridoni potrebbe restare.

Dopo tanto mormorio (con tanto di volantinaggi) sulla riqualificazione del Borgo d’Oro, la Giunta fa un aggiornamento sulla progettazione preliminare che si chiuderà a breve, annunciando qualche novità rispetto alla prima bozza (dove ad esempio si pensava all’allargamento di entrambi i marciapiedi). Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro a Palazzo Frizzoni, sollecitato da un gruppo di residenti: «Abbiamo fatto chiarezza – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla –. Abbiamo ribadito che nessun parcheggio sarà tolto, dato che il lato del marciapiede lungo il quale si sviluppano i posti auto non viene toccato, resterà così com’è. Si allargherà solo il marciapiede a sinistra, quindi da via Corridoni a piazzale Oberdan, mentre sarà realizzata una corsia ciclabile larga un metro e mezzo: le bici potranno percorrerla in contromano. Non appena avremo il progetto preliminare lo presenteremo alla rete, ma l’indirizzo della Giunta è molto chiaro».