Brusaporto, lacrime per Francesco: «Un ragazzo dolce e solare». Lunedì l’addio

Bandiere a mezz’asta a Brusaporto, il paese piange la scomparsa improvvisa di Francesco Rossi, il portalettere di 21 anni che ha perso la vita nello schianto accaduto venerdì pomeriggio a Brusaporto, sul confine con Albano. Il ragazzo era in servizio, lavorava per Poste italiane da un paio di mesi e stava consegnando sullo scooterone giallo la corrispondenza. Sul cavalcavia di via Albano è accaduto il tragico incidente. Francesco è morto sul colpo. Non c’è stato nulla da fare. L’urto con una macchina, una Skoda, non gli ha lasciato scampo. Al volante c’era una donna ventinovenne, ucraina e residente ad Albano, che non è riuscita a evitare l’impatto. Il corpo del postino è stato sbalzato in avanti, di un metro circa. A nulla è valso l’intervento del personale sanitario della Croce verde. Il cuore del giovane ha smesso di battere sull’asfalto. La donna viaggiava invece con i due figli, di due e sei anni, e la sorella. tutti illesi. L’ultimo saluto a Francesco sarà lunedì alle 15,30 a Brusaporto, nella chiesa parrocchiale, che si attende gremita.