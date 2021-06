Cade da un albero al parco, donna di 50 anni in ospedale

Non dovrebbe essere in pericolo di vita, la caduta in via della Clementina, al parco, mercoledì 16 giugno.

In via della Clementina una 50enne è rimasta ferita dopo essere caduta da un albero del parco. La donna è stata portata d’urgenza in ambulanza all’ospedale «Papa Giovanni» per le cure del caso: pare non sia in pericolo di vita, con però diverse fratture e contusioni.

Sono ancora in corso di accertamento i contorni dell’incidente, avvenuto verso le 16: secondo una prima e sommaria ricostruzione, tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, la donna sarebbe salita su un albero del parco della Clementina, che si trova lungo l’omonima strada nel quartiere a Est della città, e poi sarebbe caduta in modo accidentale.