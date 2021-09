Cade dallo scivolo, paura per un bambino di 5 anni

Cade dallo scivolo e si ferisce alla testa. Paura, nel pomeriggio di giovedì 9 settembre, a Verdellino, per un bambino di 5 anni che è scivolato da un’altezza di circa un metro e mezzo mentre stava giocando. Secondo quanto potuto ricostruire, il piccolo si trovava in cima allo scivolo nell’area giochi che è stata ricavata all’interno del complesso delle Torri, nel territorio di Zingonia, accompagnato dallo zio e dalla madre. È stata proprio la madre a chiedere l’intervento dei soccorritori quando il figlio che giocava sullo scivolo è finito a terra: è caduto sul fianco battendo la testa sulla pavimentazione in cemento.

