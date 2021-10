Calo delle nascite, la città sta frenando. «Spiraglio legato al forte tessuto sociale»

La curva continua a correre verso il basso, fisiologicamente e inevitabilmente. Ma il precipizio demografico, su cui si riflette anche l’effetto-Covid, in Bergamasca – e soprattutto nel capoluogo – pare più contenuto rispetto alle proporzioni nazionali e regionali. È lo sguardo che emerge mettendo in fila i dati dell’Istat sulle nascite tra il dicembre del 2020 e il luglio di quest’anno, cioè sui figli concepiti tra il marzo del 2020, l’incipit dell’emergenza, e l’ottobre del 2020, l’inizio della seconda ondata. Se in Italia i primi otto mesi della pandemia evidenziano una diminuzione del 5,98% di nascite (249.526 bebè, contro i 265.399 calcolati sugli stessi mesi dell’anno precedente) e a livello regionale il calo è del 5,92% (da 46.177 a 43.442 nati), la provincia di Bergamo arretra «solo» del 4,18%, passando da 5.118 a 4.904 neonati; in città, invece, il calo è stato «appena» del 2,18%, da 505 a 494 nascite.

Guardando alla progressione mensile, c’è un trend che balza all’occhio per Bergamo città: tra aprile 2021 e luglio 2021 sono nati 270 bimbi (il dato si riferisce ai neonati che registrano la residenza in città, non agli ospedali cittadini), contro i 247 del periodo aprile-luglio 2020, quindi con un incremento dell’8,4%.

I DATI DEL COMUNE