Campo scuola con gli alpini. I contagi scendono, gli iscritti sono già 400

Da novembre dello scorso anno sono partite le iscrizioni al Campo scuola giovani alpini che da 10 anni si svolge ad Almenno San Bartolomeo, in via Campino a pochi metri dalla sponda del Brembo. Ad oggi, fanno sapere i responsabili Domenico Donghi (capogruppo alpini) e Mauro Guazzato (coordinatore del campo scuola) sono già 400 i ragazzi che hanno aderito alla pre-iscrizione, con la prospettiva di arrivare a 500 . «Stiamo mettendo in piedi – spiega Donghi – un tendone 12x24 metri che abbiamo acquistato (prima, infatti, ci era concesso da Regione Lombardia) e preparando una serie di giochi nuovi». Lo scorso anno la pandemia ha fermato per la prima volta il campo scuola, che quest’anno dovrebbe ripartire dal 9 luglio al 1° agosto. Ad oggi però manca il protocollo sanitario condiviso che permetta di ricominciare in sicurezza: gli organizzatori lo attendono con ansia.

Il Campo Scuola di Almenno San Bartolomeo è unico nel suo genere, uno dei primi in Italia e fra i più numerosi: nato nel 2011 con soli 62 partecipanti, nel 2019 ha toccato quota 563 ragazzi, provenienti da oltre 90 Comuni della provincia di Bergamo, Lombardia e da altre Regioni.