Carambola tra tre auto all’altezza delle «Due Torri»: tre i feriti, due estratti dai Vigili del fuoco - Foto

Carambola tra tre auto mercoledì 13 aprile sera, sulla tangenziale Sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano, nei pressi dello svincolo per il centro commeciale «Le Due Torri». Attorno alle 20,20 tre vetture, una Bmw e due Fiat, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale.