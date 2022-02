Caro bollette, adesso per risparmiare bar e ristoranti tagliano anche gli orari

Dopo l’impennata di gas e corrente elettrica, i gestori intervengono sulle aperture. Fusini: «Il caro energia pesa su imprese in affanno». Rossi: «Mancano le entrate del turismo».

«Chiudiamo e spegniamo le luci per risparmiare energia». Il caro bolletta costringe i gestori dei pubblici esercizi ad attuare le prime contromisure a causa degli ingenti aumenti che negli ultimi mesi hanno riguardato sia l’elettricità che il metano. La riduzione dell’orario di apertura di bar e ristoranti inizia a diffondersi tra gli operatori, che cercano di far quadrare i conti facendo riposare il personale. A meno ore di lavoro corrispondono meno spese ma anche meno incassi, con il rischio di finire in un circolo vizioso senza fine.

Se negli anni scorsi le attività pensavano ad ampliarsi, oggi tendono semmai a ridurre gli spazi, in modo da tagliare anche la voce relativa agli affitti. Dallo scoppio della pandemia si è drasticamente ridotta anche la componente turistica, mandando in sofferenza anche locali del centro città.