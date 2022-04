Caro energia, Palafrizzoni spenderà 1,5 milioni in più

Considerando il caro energia subito fino ad oggi dalle casse comunali e se il trend delle bollette al rialzo andasse avanti a oltranza, il Comune di Bergamo alla fine dell’anno spenderebbe 1,5 milioni di euro in più rispetto allo storico consolidato di 2,6 milioni. Un aumento che dalla casa comunale sperano possa essere scongiurato, «queste sono solo previsioni calcolate dagli uffici con i costi energetici attuali - precisa l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla -. Se fossero confermate, queste cifre ci metterebbero in ginocchio, l’auspicio è che i prezzi possano diminuire o che il Governo intervenga. Con la drammatica guerra in Ucraina in corso è difficile fare valutazioni».