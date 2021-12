Carovita, nella Bergamasca un salasso da 500 milioni: «Sarà un Natale magro»

Stangata in vista per le famiglie bergamasche, attesi rincari per 500 milioni di euro. L’aumento dei prezzi, che sta colpendo i beni di prima necessità, fa già sentire i suoi effetti sui costi relativi all’energia e ai generi alimentari. In base alla stima di Adiconsum Lombardia, ogni nucleo familiare composto da tre persone, si troverà a sborsare 1.300 euro in più, spalmati su 12 mesi. Nello specifico, 410 euro (per un totale che, moltiplicato per le 450mila famiglie bergamasche supera i 180 milioni) serviranno per pagare la bolletta elettrica, 370 euro (165 i milioni che usciranno dal portafogli delle famiglie orobiche) saranno destinati al pagamento del gas per riscaldamento e cucina, mentre 205 euro per nucleo familiare (che fanno 90 milioni di euro sulle famiglie bergamasche) rappresentano i costi derivanti dall’aumento del carburante.

L’impennata dell’inflazione pesa anche sui generi alimentari, che rischiano di colpire per altri 90 milioni di euro le tasche delle famiglie di Bergamo e provincia. Il forte rialzo dell’elettricità si è già fatto sentire a ottobre e novembre, con il rischio concreto di una perdita del potere di acquisto, proprio sotto Natale, da parte dei consumatori. Siamo alle porte del periodo invernale, che di certo non agevolerà la situazione, a causa dei maggiori costi da preventivare anche sul riscaldamento. «Ancora una volta la forte crescita è da attribuire in prevalenza all’impennata dei prezzi dei beni energetici e per l’abitazione (+11% ) – commenta Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo –. Sulla spinta dell’aumento dei costi di trasporto (+8,1 %) salgono anche i prezzi dei prodotti di prima necessità, come gli alimentari (+0.9%), con rincari previsti anche per beni ad alta frequenza di acquisto, servizi ricettivi e di ristorazione, servizi sanitari e spese per la salute e istruzione. Con queste percentuali l’inflazione raggiunge anche nel nostro territorio i livelli più alti dal 2012 – prosegue Busi –. Inoltre, il significativo aumento dei costi dell’energia, avrà ulteriori conseguenze negative sul fronte della povertà energetica, fenomeno purtroppo in forte crescita. Oltre che a monitorare e controllare l’andamento dei prezzi, in primis quelli dell’energia e dei beni alimentari, per scongiurare fenomeni speculativi, è urgente che il governo intervenga mettendo all’ordine del giorno una riforma del sistema di tassazione su bollette (a partire da una attenta revisione dei famigerati oneri di sistema) e sui carburanti (con una revisione delle accise), che ormai è diventata improrogabile – conclude Mina Busi –. Nel frattempo, dobbiamo imparare a monitorare le offerte dei vari centri per cercare di risparmiare e utilizzare nel periodo invernale tutti gli accorgimenti per evitare sprechi energetici».