«Carta del docente», il bonus da 500 euro verrà assegnato anche ai prof precari

La Carta del docente, il bonus di 500 euro annui per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti, spetta anche ai docenti precari e non solo agli insegnanti di ruolo . È lo scenario che si prefigura dopo la sentenza del Consiglio di Sta to che ha sancito il diritto di ottenere il bonus – arretrati compresi – anche da parte degli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali.