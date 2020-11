Case cantoniere in cerca d’autore Infopoint e ostelli per rilanciarle

Interessati a trasformare una casa cantoniera in un bar, un’area ristoro, un ostello, un negozio per la vendita di prodotti locali, un negozio di noleggio di biciclette? Il momento, a causa della diffusione dell’epidemia di coronavirus, non è certo dei migliori per pensare a un simile progetto.

Ma guardando in prospettiva futura, ora Anas ha deciso di dare la possibilità a chi lo desiderasse di avanzare la sua proposta che sarà poi opportunamente valutata. Così si può sintetizzare l’indagine di mercato che l’Ente nazionale delle strade ha fatto partire per, come si legge sul suo sito web, «promuovere richieste di concessione a titolo oneroso delle case cantoniere».